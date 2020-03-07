Рейтинг самых полезных молочных продуктов возглавил йогурт

07.03.2020, 20:37, Разное

Врач-диетолог Лидия Ионова лидером в рейтинге самых полезных молочных продуктов назвала йогурт. Она учитывала не только достоинства кисломолочной еды, но и отсутствие противопоказаний.

Среди основных положительных качеств йогурта исследователи отмечают наличие кальция, полезных бактерий и белка, который легко усваивается организмом не только взрослого человека, но и ребенка. При этом необходимо учитывать, что вреда для здоровья у него практически нет. Понятно, что речь идет о натуральном продукте, а не о так называемых синтетических «аналогах». Кроме того, страдающим аллергией необходимо обращать внимание на вкусные добавки в виде клубники, малины и других ягод, которые могут вызвать нежелательные последствия в организме. При изготовлении кефира, который оказался на втором месте,молочнокислое брожение обеспечивается не только за счет бактерий. В нем принимает участие смесь, где присутствуют дрожжи и бактерии. За счет условно называемого «кефирного грибка» репутация продукта в какой-то мере и пострадала.

Напиток не рекомендуется при гастрите, язве в период обострения и других проблемах ЖКТ. В связи с наличием большого количества молочной кислоты педиатр Анна Левадная советует давать кефир маленьким детям, начиная с 8 месяцев или даже одного года только с пометкой «детский».