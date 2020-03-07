Телеведущая Ольга Бузова впервые спела вживую

07.03.2020, 20:37, Разное

Популярная телеведущая Ольга Бузова решилась впервые продемонстрировать свои вокальные данные без помощи фонограммы. Поклонники сделали вывод, что знаменитость поёт не лучшим образом.
Впрочем, несмотря на слабый голос, интернет-пользователи выделяют трудолюбие Бузовой, благодаря которому она и достигла больших успехов. Среди других преимуществ светской львицы поклонники называют харизму и умение раскрутить себя во многих сферах. Напомним, что ранее звезда предпочитала не петь живьем, особенно, перед большой публикой. На этот раз ведущая изменила своим принципам, исполнив припев своей новой композиции в рамках пресс-завтрака Муз-ТВ.

Валерия и её супруг Иосиф Пригожин, по-видимому, не оценили вокальные данные Ольги Бузовой, так как та далеко не всегда попадала в ноты. Впрочем, знаменитость поддержал Егор Крид, который станцевал под её исполнение.



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