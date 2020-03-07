Эксперты назвали лучшие смартфоны с экраном до 5 дюймов

07.03.2020, 20:37, Разное

Эксперты назвали самые лучшие смартфоны, имеющие экран до 5 дюймов по диагонали. В рейтинг включили шесть мобильных устройств американского и китайского производства.

Лидером признали смартфон ZTE Blade A3, функционирующий на ОС Android 9.0. Имеется процессор SC9832E, 1 ГБ ОЗУ и аккумулятор на 2 тыс. мА⋅ч. В РФ девайс доступен за 4 тыс. рублей, устройство поддерживает 4G LTE. Вторую строку занимает Apple iPhone SE 32GB, данный гаджет стоит в рознице 19,8 тыс. рублей. Батарея аппарата обладает потенциалом 1,6 тыс. мА⋅ч, основой служит ОС iOS 10. Третьим называют Xiaomi Redmi 4X 32Gb за 7 тыс. рублей в базовой версии. Устройство функционирует на Android 6.0, имеется процессор Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940, ОЗУ на 3 ГБ, аккумулятор получил ёмкость 4,1 тыс. мА⋅ч. Далее следует iPhone 6s 32GB за 20 тыс. рублей с iOS 9, основная камера имеет разрешение 13 Мп. За ним отметили iPhone 7 32GB, данный девайс предлагают за 25 тыс. рублей. Гаджет функционирует на процессоре A10 Fusion, имеется 2 ГБ ОЗУ, батарея обладает ёмкостью 11,9 тыс. мА⋅ч, длина корпуса составляет 13 см.

Замыкает перечень iPhone 8 64GB, данный смартфон в РФ стоит около 34 тыс. рублей. Основой аппарата является процессор Apple A11 Bionic, предусмотрен аккумулятор ёмкостью 1,8 тыс. мА⋅ч и 2 ГБ оперативной памяти.