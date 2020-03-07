Китай выделил 20 млн долларов ВОЗ на борьбу с коронавирусом

07.03.2020, 20:30, Новости дня

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Китай выделил 20 млн долларов на борьбу с коронавирусом.

«Хорошие новости от правительства Китая: они выделяют 20 млн долларов, чтобы поддержать борьбу с COVID19. Выражаю искреннюю благодарность послу Ченю, который сегодня выступил с хорошими новостями от имени президента Си Цзиньпина, а также правительства и народа Китая», – написал Гейбрейесус в своем Twitter.

Ранее в ВОЗ назвали основные отличия гриппа и коронавируса. До этого ВОЗ подтвердила более 100 тыс. случаев коронавируса в мире, по данным на субботу, от болезни скончались 3 тыс. 484 человека.

Напомним, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.



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