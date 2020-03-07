В Канаде отменен чемпионат мира по хоккею среди женщин

07.03.2020, 20:30, Новости дня

В Канаде отменили чемпионат мира по хоккею среди женщин из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

«Мы отменили чемпионат мира в Канаде», – сказал Фазель.

Турнир планировалось проводить с 31 марта по 10 апреля в городах Галифакс и Труро, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Евровидение могут отменить из-за коронавируса.

Напомним, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Усы американского посла напомнили жителям Южной Кореи о японском колониализме

27.02 / Как курение действует на мозг

13.01 / Пассажира такси в Москве под дулом пистолета заставили перевести деньги на карту грабителя

13.02 / Twitter и Facebook оштрафованы за отказ локализовать данные российских пользователей

11.02 / ЕС снимет санкции с Азарова и Ставицкого – журналист

04.02 / «Я не желал ему смерти». Спасавший детей от изнасилования россиянин заявил, что не хотел убивать педофила

30.12 / РПЦ указала на единый замысел в действиях раскольников в Черногории и на Украине

05.02 / На Украине решили дать отсрочку 18-летним призывникам

04.01 / СК начал проверку сообщений о нападении стоматолога на женщину с ребенком

20.02 / Кремль решил проанализировать увеличение уголовных дел против бизнеса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика