Китай опроверг сообщение о применении лазера против самолета ВМС США

07.03.2020, 20:21, Новости дня

Министерство обороны КНР заявило, что сообщение о том, что один из китайских военных кораблей применил в феврале лазер против патрульного самолета береговой авиации ВМС США, «не соответствует действительности».

На прошлой неделе об этом инциденте, произошедшем в Филиппинском море, сообщили в пресс-службе командования Тихоокеанского флота США. Китайских военных ранее также обвиняли в применении лазеров для запугивания и потенциального нанесения ущерба американским военным самолетам и их экипажам.

Официальный представитель Минобороны Китая Рен Гоцян заявил в пятницу, что министерство «отвергает» американское утверждение, подтвердив, что китайская эскадра проводила плановые учения в международных водах 17 февраля, когда, предположительно, произошел инцидент.

При этом китайский представитель обвинил экипаж американского противолодочного патрульного самолета P-8A Poseidon в проведении «длительной круговой разведки на малой высоте, несмотря на неоднократные предупреждения китайской стороны».

«Поведение (экипажа) американского самолета было недружественным… и непрофессиональным.., что серьезно угрожало безопасности судов, авиации и личного состава с обеих сторон», — сказал Гоцян.

ВМС США ждали более недели, прежде чем обвинить китайское военное судно в использовании лазера против американского патрульного самолета, пролетавшего над Филиппинским морем к западу от Гуама. Действия китайской стороны, как говорилось в сообщении ВМС США, были небезопасными и нарушали требования международных норм и соглашений. В сообщении говорилось, что применение лазера было обнаружено с помощью датчиков на самолете, при этом невооруженным глазом лазер был не виден.

США всегда стремились избегать подобных инцидентов, подписав с Китаем соглашения об урегулировании непредвиденных инцидентов на море и в воздухе. Но Пекин, по-видимому, не следует этим протоколам.



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