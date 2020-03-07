Палату представителей США могут перевести на работу в дистанционном режиме из-за коронавируса

07.03.2020, 20:21, Новости дня

Палата представителей Конгресса США готовится к возможному переводу штатных сотрудников Конгресса на удаленную работу в связи со вспышкой коронавируса. Подготовка к такому варианту развития событий началась «в связи с уникальными и необычными обстоятельствами, связанными со вспышкой коронавируса».

Американские финансовые регуляторы также готовят планы на случай непредвиденных обстоятельств, так как случаи инфицирования COVID-19 уже зафиксированы в пригороде Вашингтона, а также в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Нью-Джерси. Во всех этих городах имеются офисы и представительства таких регулирующих органов, как Комиссия по ценным бумагам и биржам, Комиссия по торговле товарными фьючерсами и банковские регуляторы.

По данным Reuters, эти ведомства разрешают сотрудникам чаще работать в удаленном режиме, также ограничиваются командировки и отменяются конференции.