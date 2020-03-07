Личное: Глубокий смысл Ольги Бузовой

07.03.2020, 20:12, Разное

На пресс-завтраке премии «Муз-ТВ» Оленька Бузова сделала заявление, которое удивило даже меня.

Готовы? Тогда цитирую!

«Для меня главное — выступать, доносить до людей свой посыл. В моих песнях заложен серьезный, глубокий смысл».



Фото: Соцсети

Прочитав эту околесицу про «свой посыл» и «серьёзный смысл», который, к тому же, ещё и «глубокий», я от всей души захотела похвалить директора канала «Муз-ТВ» Армана Давлетярова.

Браво, Арман!

Сменить старую и ставшую унылой без сисек Леру Кудрявцеву на такую незамутнённую дуру, как Ольга Бузова, — отличный ход конём!

Народ обожает дур, которые мнят себя умными. Когда дура догадывается о том, насколько она глупа, — это скучно. Умная баба — тоже, в общем-то, не такой уж и фан: эта, может, и расскажет что-нибудь интересненькое, но высокомерно ржать над ней не получится.

Над дурой же со «своим посылом» и «серьёзным, глубоким смыслом» можно ржать бесконечно. Стоит такая глупая и страшная бабёнка, старательно шепелявит силиконовыми варениками губ бред, из последних силёнок строит из себя умную и красивую, — и всем, знаете ли, очень смешно. Тупо ржачно. И настроение сразу — хорошее!

Не верите? Ходите докажу?

Процитирую отрывки из трёх песен Оленьки, в которых, по её словам, заложен «серьёзный, глубокий смысл».

Ну не плачь, моя девочка, прошу

Хочешь я тебя на санках прокачу?

Тебе, наверное, точно наверняка поднимет настроения

Твои слова — водица, так не годится.

Ты разводил умело, но я не хотела разводится.

Слова — водица, так не годится.

Ты разводил умело, но я не хотела разводится.

Танцуй под Бузову, под эту легкую музыку

Тряси своими арбузами, танцуй под Бузову.

Танцуй под Бузову, под эту светлую музыку

Пускай завидую лузеры — танцуй под Бузову.

Бузова может развлечь зрителя «серьёзным, глубоким» идиотизмом во всей красе! А потому: велкам в ведущие премии, Оленька!

Главное — не меняйся!

Скажите честно: а кто-нибудь из вас считает себя дурой? Ну, или идиотом? Или вы, как Бузова, живёте в сладком неведении собственной глупости?

Я вас слушаю очень внимательно. Отвечайте!

Мне, правда, интересно.