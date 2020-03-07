Личное: Глубокий смысл Ольги Бузовой
07.03.2020, 20:12, Разное
На пресс-завтраке премии «Муз-ТВ» Оленька Бузова сделала заявление, которое удивило даже меня.
Готовы? Тогда цитирую!
«Для меня главное — выступать, доносить до людей свой посыл. В моих песнях заложен серьезный, глубокий смысл».
Фото: Соцсети
Прочитав эту околесицу про «свой посыл» и «серьёзный смысл», который, к тому же, ещё и «глубокий», я от всей души захотела похвалить директора канала «Муз-ТВ» Армана Давлетярова.
Браво, Арман!
Сменить старую и ставшую унылой без сисек Леру Кудрявцеву на такую незамутнённую дуру, как Ольга Бузова, — отличный ход конём!
Народ обожает дур, которые мнят себя умными. Когда дура догадывается о том, насколько она глупа, — это скучно. Умная баба — тоже, в общем-то, не такой уж и фан: эта, может, и расскажет что-нибудь интересненькое, но высокомерно ржать над ней не получится.
Над дурой же со «своим посылом» и «серьёзным, глубоким смыслом» можно ржать бесконечно. Стоит такая глупая и страшная бабёнка, старательно шепелявит силиконовыми варениками губ бред, из последних силёнок строит из себя умную и красивую, — и всем, знаете ли, очень смешно. Тупо ржачно. И настроение сразу — хорошее!
Не верите? Ходите докажу?
Процитирую отрывки из трёх песен Оленьки, в которых, по её словам, заложен «серьёзный, глубокий смысл».
Ну не плачь, моя девочка, прошу
Хочешь я тебя на санках прокачу?
Тебе, наверное, точно наверняка поднимет настроения
Твои слова — водица, так не годится.
Ты разводил умело, но я не хотела разводится.
Слова — водица, так не годится.
Ты разводил умело, но я не хотела разводится.
Танцуй под Бузову, под эту легкую музыку
Тряси своими арбузами, танцуй под Бузову.
Танцуй под Бузову, под эту светлую музыку
Пускай завидую лузеры — танцуй под Бузову.
Бузова может развлечь зрителя «серьёзным, глубоким» идиотизмом во всей красе! А потому: велкам в ведущие премии, Оленька!
Главное — не меняйся!
Скажите честно: а кто-нибудь из вас считает себя дурой? Ну, или идиотом? Или вы, как Бузова, живёте в сладком неведении собственной глупости?
Я вас слушаю очень внимательно. Отвечайте!
Мне, правда, интересно.
Источник: Лена Миро
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