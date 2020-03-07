Российская фигуристка выиграла юниорский чемпионат мира в Таллине

07.03.2020, 20:11, Новости дня

Российская 13-летняя фигуристка Камила Валиева победила на юниорском чемпионате мира в Таллине.

Спортсменка в сумме за два проката получила 227,30 балла, из которых 152,38 балла в произвольной программе, а 74,92 – в короткой программе, передает ТАСС.

На втором месте также оказалась гражданка России Дарья Усачева (207,74; 139,29 + 68,45), третье заняла американка Алиса Лю (204,83; 137,31 + 67,52). Четвертое место также оказалось за российской спортсменкой Майей Хромых (198,24; 131,46 + 66,78).

Валиева – двукратная победительница этапов юниорского Гран-при, у нее также есть золото за финал серии в Турине.



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