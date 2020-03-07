Из-за эпидемии коронавируса принц Уильям и Кейт Миддлтон могут отменить турне по Австралии

07.03.2020, 20:07, Разное

Внук правящей королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон запланировано должны отправиться в Турне по Австралии. Однако издание The Sun недавно сообщило, что поездку могут отменить из-за распространяющейся в мире эпидемии коронавируса COVID-2019.

Чета герцогов Кембриджских может подвергнуться угрозе заражения коронавирусом в случае поездки в Австралию. Ранее сообщалось о планах членов королевской семьи посетить страну, перенёсшую масштабные пожары. В ходе турне принц Уильям и Кейт Миддлтон должны встретиться с жителями, пострадавшими от огня, пообщаться с героями, спасавшими животных и людей от гибели. Все детали поездки обсуждались с австралийским премьер-министром, но сейчас посещение региона, где зафиксировано более 60 случаев инфицирования коронавирусом, под вопросом.

В Великобритании, как и во многих других государствах мира, на данный момент уже есть заражённые COVID-2019. Сообщается о 164 подтверждённых случаях инфицирования и двух умерших от провоцирующего смертельную пневмонию вируса.