Илон Маск считает глупостью панику из-за эпидемии коронавируса

07.03.2020, 20:07, Разное

Илон Маск заявил, что паниковать из-за коронавируса — глупо. Основатель SpaceX и генеральный директор компании Tesla из США заявил, что мировая общественность слишком остро реагирует на эпидемию, возникшую в Китае.

Миллиардер полагает, что паника, охватившая некоторые государства, в которых отмечены случаи заражения крайне опасными микроорганизмами, причём со смертельными исходами, несколько преувеличена. В своём аккаунте в социальной сети Twitter известный предприниматель написал, что излишние волнения из-за коронавируса необоснованны, выразив таким образом своё отношение к данной проблеме. Вместе с тем, в феврале Маск в интервью CNBC сообщил, что распространяющаяся инфекция может оказать на компанию отрицательное влияние.

В январе завод Tesla Gigafactory в КНР был вынужден временно приостановить работу. Данное предприятие производит электромобили Model 3 и Model Y, а также аккумуляторы к ним. В штаб-квартире Tesla, находящейся в штате Калифорния (США), были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации из-за распространяющейся инфекции. В то же время в Китае продолжается борьба с эпидемией. Ранее от коронавируса скончался 29-летний врач, заразившийся от своих пациентов.