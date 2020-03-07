Новый кроссовер Geely Azkarra доберется до российского рынка

07.03.2020, 20:07, Разное

Представители китайского автоконцерна Geely заявили о скором выходе нового кроссовера Azkarra на российском рынке. Речь идёт об улучшенной версии машины Geely Atlas. Предположительно, первые экземпляры модели появятся у дилеров уже в 2020 году.
Базой транспортного средства является «тележка» от актуального Geely Atlas: длина автомобиля составляет 4,54 метра, а колесная база – 2,67 метра. Что касается экстерьера машины, то он заметно посвежел, так как базовая версия оснащена более современной оптикой и «светодиодной начинкой». Стоит отметить и появление новой радиаторной решетки, разработчики также решились и на изменение конструкции капота и двери багажника. Geely Azkarra оснащен новой виртуальной приборной панелью, спортивным рулевым колеса и современной мультимедийной системой.

Моторная гамма состоит из безальтернативного 1,5-литрового 177-сильного турбомотора. Силовая установка функционирует в паре с роботизированной коробкой передач. В более топовых версиях есть и система полного привода. В Китае автомобиль стоит 89 – 162 тысячи юаней (863 тысячи – 1,57 миллиона рублей). В Российской Федерации стоимость машины будет выше, ведь текущее поколение Geely Atlas доступно за 1,17 – 1,73 миллиона рублей.



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