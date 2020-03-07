Обозреватель NYTimes — Трамп использует правосудие как автократ

07.03.2020, 20:05, Новости дня

Исход процесса по импичменту Дональда Трампа и скандал с его бывшим советником Роджером Стоуном указывают на то, что в США вовсю идёт процесс образования автократического легализма, пишет обозреватель The New York Times Хавьер Корралес. По мнению автора, для американцев главным способом защиты от этого остаются выборы: избиратели могут наказать Трампа и его сторонников, не поддержав их на выборах.



Reuters

Президент США Дональд Трамп использует систему правосудия, как автократ, пишет в своей статье для The New York Times политолог и эксперт по Латинской Америке Хавьер Корралес.

По его словам, в Соединённых Штатах сейчас наблюдается процесс демократического регресса. Так, Республиканская партия, например, продемонстрировала своё нежелание сдерживать худшие порывы главы Белого дома.

А Трамп при этом предпринял очередной шаг в своём стремлении к расширению полномочий исполнительной власти, то есть, как поясняет автор, делает обратное тому, что отцы-основатели США собирались реализовать с помощью конституции.

Президенты по всему миру используют различные тактики для достижения неограниченной власти, но общий подход заключается в том, чтобы подорвать беспристрастность закона. Цель всегда состоит в том, чтобы злоупотреблять законом и защитить себя и своих союзников. Это и называется автократический легализм.

Исход процесса по импичменту Трампа и скандал с его бывшим советником Роджером Стоуном указывают на то, что создание автократического легализма уже идёт полным ходом.

В исполнительной власти, похоже, есть всё, что нужно для применения, злоупотребления и игнорирования закона, чтобы вознаградить верных сторонников и, возможно, даже наказать критиков.

Когда Трамп начал публиковать твиты против Министерства юстиции США, чтобы добиться смягчения приговора для своего союзника Роджера Стоуна, он как раз претворял в жизнь автократический легализм.

Американский лидер ещё с предвыборной кампании 2016 года придерживается принципа безнаказанности верных сторонников. В том же году на одном очень бурном митинге он заявил толпе сторонников: «Если вы видите, как кто-то готовится бросить помидор, выбейте из них дерьмо, хорошо? Я обещаю вам, я заплачу за услуги юристов».

Это, как отмечает автор, типичный автократический крик: «Поддержите меня — и я вместе с законом буду на вашей стороне».

В демократических государствах автократического легализма достичь непросто, но это не невозможно. Дональд Трамп, как отмечает автор, напоминает американцам, как это делается.

Во-первых, президенту нужна правящая партия, которая будет служить ему юридическим щитом, — и такая партия уже имеется.

Затем вы насыщаете правовую систему преданными судьями — работа над этим уже ведётся.

Далее вы начинаете вмешиваться в процесс вынесения приговоров — реализовано на практике.

Следующим шагом в автократическом легализме является применение закона и злоупотребление им в отношении критиков. Это обычное дело для многих стран с демократически избранными президентами. В РФ Владимир Путин использует борьбу с коррупцией для ареста критиков, которые обвиняют его в коррупции, говорится в статье.

В Турции Реджеп Тайип Эрдоган снял с занимаемых должностей избранных мэров, обвинив тех в терроризме.

А в начале февраля правящая партия Польши, — ещё одной страны, находящейся в процессе демократического регресса, — был принят закон, позволяющий политикам штрафовать и увольнять судей, решения которых они считают вредными. По мнению аналитиков, исполнительная власть будет злоупотреблять этим законом, чтобы превратить правовую систему в оружие против критиков.

Очевидно, что США пока ещё далеки от опасной точки, когда закон применяется для систематического преследования инакомыслящих. Чтобы достичь этого уровня, нужно больше, чем просто болтливый президент и поддерживающая его правящая партия.

Между тем если процесс образования автократического легализма начался, то его трудно остановить, подчёркивает автор. Замедлить его в некоторой степени может негодование общественности.

«Таким образом, главным средством правовой защиты остаются выборы. Общественный протест против автократического легализма может сработать, но только в том случае, если те, кто поддерживает его, будут наказаны на выборах потерей голосов», — подытоживает свою статью для The New York Times обозреватель Хавьер Корралес.