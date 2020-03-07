Кира Найтли ищет двойников для откровенных сцен

07.03.2020, 20:03, Разное

Осенью прошлого года Кира Найтли стала мамой второй раз — актриса подарила своему мужу Джеймсу Райтону еще одну дочку, а трехлетней Эди — младшую сестру. Актриса не стала отсиживаться в декрете и уже спустя месяц после родов блистала на премьере фильма «Опасные секреты» в Лондоне. Однако за это время решительно пересмотрела свои взгляды на съемки обнаженных сцен. В большом интервью The Financial Times 34-летняя актриса рассказала, почему не хочет демонстрировать свое тело на большом экране.

Соски обвисли! —

пошутила Кира, а после пояснила:

На самом деле я действительно довольна своим телом. Но я также не хочу стоять перед всей съемочной группой обнаженной. Не считаю нужным показывать свое тело.

По мнению актрисы, сейчас в фильмах откровенные сцены стали более сексуальными, чем те, в которых она снималась сама. Например, в исторической драме «Запретная любовь» 2008 года актриса снималась топлес.

Кира Найтли

Сейчас некоторые эпизоды можно вполне представить на каком-нибудь порносайте, —

считает актриса. По этой причине актриса теперь предпочитает пользоваться услугами дублеров. Актрис Найтли выбирает самостоятельно, как в случае с картиной «Последствия» и сценой с Александром Скарсгардом.

Это был мой выбор. Это идеальное решение и очень интересный процесс. Это как будто я, но лучше. У нее красивое тело, поэтому она может сделать это за меня. Мне остается лишь оценить сходство и одобрить окончательный выбор, —

объяснила актриса, добавив, что теперь в ее контракте прописан пункт, в котором обозначены те части тела, которые она готова демонстрировать. И те, которые не готова, будут идеальными благодаря дублершам.

Два года назад в интервью журналу Sunday Times Style актриса признавалась, что стремление соответствовать идеалам зрителей, обсуждающих ее фигуру, чуть не довело ее до нервного срыва.

Сначала я пыталась набрать вес, потому что казалась всем очень худой. Потом все стали говорить, что у меня целлюлит, и я скинула пять фунтов. Тогда стали говорить, что у меня анорексия. Это продолжалось бесконечно.

Актриса призналась, что из-за давления Голливуда у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство, а в 2007 году она пережила нервный срыв.