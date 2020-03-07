Кадыров высказался о проверке Госдепом его банковских счетов

07.03.2020, 20:00, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что американские конгрессмены запросили у Госдепа информацию о «его бизнесе и банковских счетах» и прокомментировал эти сведения.

«Госдеп США и конгрессменов Тома Малиновски и Джо Уилсона беспокоят мой «бизнес и мои банковские счета» в зарубежных странах и братские отношения между ЧР и ОАЭ», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что конгрессмены сделали по этому поводу запрос в госдепартамент США, в ответе говорится, что ведомство «продолжит сбор информации о характере предпринимательской деятельности Кадырова <…> за пределами Российской Федерации».

Кадыров пояснил, что его не волнуют запросы конгрессменов и ответы госдепартамента, и подчеркнул, что у него нет бизнеса ни в России, ни за рубежом, а также нет счетов в иностранных банках.

Глава республики добавил, что в Грозном при поддержке эмиратского фонда строится международный университет и создаются рабочие места. По его словам, это делается для народа, «о правах которого якобы печется Госдеп».

«Нет, не права человека беспокоят госдеп и авторов запроса. Они днем и ночью думают, чего бы такого сделать, чтобы подорвать стабильность, мир и порядок в ЧР, вызвать недовольство народных масс, хаос и беспорядки. Успокойтесь, господа! Ничего из этого не получится», – заключил Кадыров.

В январе Кадыров заявил, что не собирается работать за пределами Чечни, и планирует завершить свою карьеру в родной республике.



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