В Сирии бензовоз столкнулся с пассажирскими автобусами, погибли десятки человек

07.03.2020, 20:00, Новости дня

В Сирии произошло ДТП с участием бензовоза и двух автобусов, погибли 30 человек.

«Бензовоз столкнулся с двумя пассажирскими автобусами и другими автомобилями на трассе Дамаск – Хомс, в результате погибли 30 человек», – сообщила радиостанция Sham FM со ссылкой на источник в полиции провинции Дамаск, передает РИА «Новости».

Несколько человек получили ранения, их число не сообщается.

В январе 2019 года в Латвии произошло столкновение бензовоза и грузового автомобиля минобороны Эстонии, в результате аварии пострадали боеприпасы, которые вез грузовик.



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