Мнение: Подольские курсанты
07.03.2020, 19:45, Разное
Подъехал свежий трейлер нового отечественного кино про Великую Отечественную Войну — "Подольские курсанты".
Как не трудно догадаться, кино посвящено подвигу курсантов из Подольских военных училищ в октябре 1941 года, когда они в ожесточенных боях, сумели затормозить наступление немцев на Москву нанеся большие потери наступающим частям вермахта, но и сами понесли очень большие потери.
Некоторые кадры выглядят вполне неплохо. Возможно, будет лучше недавнего "Ржева".
Кровавых НКВДшников, сук особистов и одной винтовки на троих в трейлере не замечено. Подозрительно!
Источник: Colonel Cassad
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