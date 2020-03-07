Мнение: Подольские курсанты

07.03.2020, 19:45, Разное

Подъехал свежий трейлер нового отечественного кино про Великую Отечественную Войну — "Подольские курсанты".
Как не трудно догадаться, кино посвящено подвигу курсантов из Подольских военных училищ в октябре 1941 года, когда они в ожесточенных боях, сумели затормозить наступление немцев на Москву нанеся большие потери наступающим частям вермахта, но и сами понесли очень большие потери.

Некоторые кадры выглядят вполне неплохо. Возможно, будет лучше недавнего "Ржева".
Кровавых НКВДшников, сук особистов и одной винтовки на троих в трейлере не замечено. Подозрительно!

Источник: Colonel Cassad



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