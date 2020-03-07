Для тех, кто в маске
07.03.2020, 19:42, Разное
После новых случаев заражения Москва объявила экстренные меры против коронавируса: как себя вести?
Мэр Москвы Сергей Собянин указом от 5 марта ввел в Москве режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Согласно ему, граждане России, побывавшие в странах, на территории которых зафиксировали случаи заболевания, должны будут сообщать о своем возвращении на родину, месте и датах пребывания на специальную горячую линию. Те, кто приехал из Китая, Ирана, Франции, Испании, Южной Кореи, Италии, Германии и ряда других стран с неблагополучной ситуацией, должны будут находиться в самоизоляции в течение 14 дней. Новые обязанности возложили и на работодателей. Они должны будут обеспечить измерение температуры у сотрудников, содействовать им в обеспечении режима самоизоляции и при поступлении запроса регионального Роспотребнадзора — продезинфицировать помещения.
Конституция против вируса
Глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отмечает, что указ Собянина вызвал вопросы, в том числе и юридические. Сам термин «режим повышенной готовности» есть в Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», но его регулирование не распространяется на вопросы, связанные с разными заболеваниями человека, которые скорее, по мнению юриста, подпадают под другой Федеральный закон — «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», где есть понятие «карантин».
Помимо этого, как отмечает Чиков, «режим повышенной готовности по закону распространяется только на представителей власти, а именно — органы управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Однако указ Собянина накладывает обязанности и на обычных граждан, ограничивая их тем самым в правах, в том числе гарантированных Контитуцией:
Московское метро. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
При этом двое москвичей, находящихся дома из-за возращения из стран с большим числом случаев коронавируса, рассказали «Медиазоне» о визитах полиции. Один из них — менеджер Артем, вернувшийся из Милана тем же рейсом, что и сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров, у которого инфекция подтвердилась.
Артем вышел из своей квартиры вынести мусор, его уже некуда было складывать. На следующий день вечером к нему приехал майор полиции (!),
который выдал молодому человеку и его девушке, хотя она никуда не выходила, документ о недопустимости повторного нарушения.
На другой день к Артему приехали двое полицейских и вручили ему протокол о невыполнении законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (ч. 1 ст. 19.5 КоАП). Правоохранители рассказали, что Артема опознали по камере в подъезде, изображение с которой, по их словам, «спустили с Роспотребнадзора».
Чиков рассказал «Новой», что составление протокола законно, граждане позже могут его обжаловать через суд. «Формально неисполнение какого-либо предписания представителя власти создает основание для административной ответственности. Там, правда, не бог весть какое наказание — до 500 рублей штрафа, но формально такие основания есть», — объяснил юрист.
Побег из Коммунарки
Больница в Коммунарке для пациентов, зараженных коронавирусом. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Среди мер, которые были приняты московскими властями для борьбы с коронавирусом — открытие больницы в поселке Коммунарка в Новой Москве, куда жителей с подозрением на коронавирус помещают на карантин. О том, что люди, которых туда госпитализировали, самовольно покинули больницу, не сообщалось, но «побеги» случались в других местах.
Из карантина сбежали, в частности, петербурженки Алла Ильина и Анна Рыбакова, которых суды впоследствии решили госпитализировать принудительно. Еще двое сбежавших пациентов впоследствии вернулись в медучреждение. При этом главврача Боткинской больницы в Петербурге Алексея Яковлева после «серии побегов» уволили с должности, которую он занимал с 1994 года.
Адвокат правозащитной организации «Агора» Дмитрий Герасимов считает, что принудительная госпитализация при подозрении на коронавирус — вопрос спорный: «У нас закон говорит, что человека можно принудительно госпитализировать, если у него есть какое-то психическое заболевание или туберкулез, а также опасное заболевание. Коронавирус можно относить к опасным заболеваниям? Я вот не знаю, можно или нет».
Управляющий партнер адвокатского бюро «Адвокатская Группа Онегин» Ольга Зиновьева отмечает, что в случае с коронавирусом принудительная госпитализация возможна только по решению суда. Из опубликованного недавно постановления главного государственного санитарного врача следует, что медработникам необходимо вести с гражданами разъяснительную работу.
Герасимов говорит, что власти при необходимости могут обратиться в суд с иском о принудительной госпитализации. При этом, по словам Зиновьевой, если у человека нет клинических признаков новой коронавирусной инфекции, его должны отпустить из больницы. Если же эти признаки есть, что ситуация осложняется. В постановлении санитарного врача есть формулировка, касающаяся изоляции граждан, прибывших из Южной Кореи и Ирана — их должны госпитализировать «при появлении симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию».
«Формулировка прекрасная. Она означает, что пока тестом не подтверждено обратное (то, что человек не заражен коронавирусом — ред.), медики предполагают, что коронавирусная инфекция у пациента возможна. Признаки очень похожи на ОРВИ: пациент чихает, кашляет, у него горло болит, температура повышена», — говорит Зиновьева.
Эксперт отмечает, что «пациенты которые не проявляют настороженности в отношении себя, не изолируют себя сами», не являются нарушителями:
«Люди, которые продолжают ходить на работу с признаками ОРВИ, ничего не нарушают».
При этом работодатели не имеют права запрещать своим работникам ехать куда-либо, даже в страну с большим числом зараженных коронавирусом, считают эксперты. «У работодателей таких полномочий нет — запрещать человеку что-либо делать. Эти меры могут носить рекомендательный характер: «Мы вам не советуем». А запрещать — конечно же, нет», — говорит Герасимов.
В случае, если запрет на поездки в какую-либо страну закреплен нормативно, то люди могут обжаловать его через суд. «Но, я думаю, никакой работодатель не будет это нормативно закреплять, потому что понимает, что это незаконно», — считает Герасимов.
По мнению Зиновьевой, работодатели не могут даже рекомендовать своим сотрудникам не ездить куда-то. Однако в ряде случаев, например, сотрудников медицинских и образовательных учреждений, работодатель может не допустить до работы при их возращении из стран, где большое число заразившихся коронавирусом, или при проявлении симптомов болезни.
Мария Ефимова
Корреспондент
Источник: Новая газета
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