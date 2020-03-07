Для тех, кто в маске

07.03.2020, 19:42, Разное

После новых случаев заражения Москва объявила экстренные меры против коронавируса: как себя вести?

Мэр Москвы Сергей Собянин указом от 5 марта ввел в Москве режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Согласно ему, граждане России, побывавшие в странах, на территории которых зафиксировали случаи заболевания, должны будут сообщать о своем возвращении на родину, месте и датах пребывания на специальную горячую линию. Те, кто приехал из Китая, Ирана, Франции, Испании, Южной Кореи, Италии, Германии и ряда других стран с неблагополучной ситуацией, должны будут находиться в самоизоляции в течение 14 дней. Новые обязанности возложили и на работодателей. Они должны будут обеспечить измерение температуры у сотрудников, содействовать им в обеспечении режима самоизоляции и при поступлении запроса регионального Роспотребнадзора — продезинфицировать помещения.

Конституция против вируса

Глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отмечает, что указ Собянина вызвал вопросы, в том числе и юридические. Сам термин «режим повышенной готовности» есть в Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», но его регулирование не распространяется на вопросы, связанные с разными заболеваниями человека, которые скорее, по мнению юриста, подпадают под другой Федеральный закон — «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», где есть понятие «карантин».

Помимо этого, как отмечает Чиков, «режим повышенной готовности по закону распространяется только на представителей власти, а именно — органы управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Однако указ Собянина накладывает обязанности и на обычных граждан, ограничивая их тем самым в правах, в том числе гарантированных Контитуцией:

Указ обязывает жителей делиться персональной информацией об их пребывании за рубежом.

Согласно документу, при наличии симптомов, граждане обязаны обращаться за медпомощью на дому. Чиков отмечает, что по действующему законодательству РФ медицинское вмешательство возможно лишь на добровольной основе. Исключения, когда оно возможно принудительно — наличие психического заболевания, туберкулеза или наркомании.

Документ обязывает граждан, «прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса (согласно перечню, утвержденному Роспотребнадзором» обеспечить самоизоляцию на две недели. Чиков на сайте Роспотребнадзора не смог обнаружить перечень таких стран.

Московское метро. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

При этом двое москвичей, находящихся дома из-за возращения из стран с большим числом случаев коронавируса, рассказали «Медиазоне» о визитах полиции. Один из них — менеджер Артем, вернувшийся из Милана тем же рейсом, что и сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров, у которого инфекция подтвердилась.

Артем вышел из своей квартиры вынести мусор, его уже некуда было складывать. На следующий день вечером к нему приехал майор полиции (!),

который выдал молодому человеку и его девушке, хотя она никуда не выходила, документ о недопустимости повторного нарушения.

На другой день к Артему приехали двое полицейских и вручили ему протокол о невыполнении законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (ч. 1 ст. 19.5 КоАП). Правоохранители рассказали, что Артема опознали по камере в подъезде, изображение с которой, по их словам, «спустили с Роспотребнадзора».

Чиков рассказал «Новой», что составление протокола законно, граждане позже могут его обжаловать через суд. «Формально неисполнение какого-либо предписания представителя власти создает основание для административной ответственности. Там, правда, не бог весть какое наказание — до 500 рублей штрафа, но формально такие основания есть», — объяснил юрист.

Побег из Коммунарки

Больница в Коммунарке для пациентов, зараженных коронавирусом. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Среди мер, которые были приняты московскими властями для борьбы с коронавирусом — открытие больницы в поселке Коммунарка в Новой Москве, куда жителей с подозрением на коронавирус помещают на карантин. О том, что люди, которых туда госпитализировали, самовольно покинули больницу, не сообщалось, но «побеги» случались в других местах.

Из карантина сбежали, в частности, петербурженки Алла Ильина и Анна Рыбакова, которых суды впоследствии решили госпитализировать принудительно. Еще двое сбежавших пациентов впоследствии вернулись в медучреждение. При этом главврача Боткинской больницы в Петербурге Алексея Яковлева после «серии побегов» уволили с должности, которую он занимал с 1994 года.

Адвокат правозащитной организации «Агора» Дмитрий Герасимов считает, что принудительная госпитализация при подозрении на коронавирус — вопрос спорный: «У нас закон говорит, что человека можно принудительно госпитализировать, если у него есть какое-то психическое заболевание или туберкулез, а также опасное заболевание. Коронавирус можно относить к опасным заболеваниям? Я вот не знаю, можно или нет».

Управляющий партнер адвокатского бюро «Адвокатская Группа Онегин» Ольга Зиновьева отмечает, что в случае с коронавирусом принудительная госпитализация возможна только по решению суда. Из опубликованного недавно постановления главного государственного санитарного врача следует, что медработникам необходимо вести с гражданами разъяснительную работу.

Герасимов говорит, что власти при необходимости могут обратиться в суд с иском о принудительной госпитализации. При этом, по словам Зиновьевой, если у человека нет клинических признаков новой коронавирусной инфекции, его должны отпустить из больницы. Если же эти признаки есть, что ситуация осложняется. В постановлении санитарного врача есть формулировка, касающаяся изоляции граждан, прибывших из Южной Кореи и Ирана — их должны госпитализировать «при появлении симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию».

«Формулировка прекрасная. Она означает, что пока тестом не подтверждено обратное (то, что человек не заражен коронавирусом — ред.), медики предполагают, что коронавирусная инфекция у пациента возможна. Признаки очень похожи на ОРВИ: пациент чихает, кашляет, у него горло болит, температура повышена», — говорит Зиновьева.

Эксперт отмечает, что «пациенты которые не проявляют настороженности в отношении себя, не изолируют себя сами», не являются нарушителями:

«Люди, которые продолжают ходить на работу с признаками ОРВИ, ничего не нарушают».

При этом работодатели не имеют права запрещать своим работникам ехать куда-либо, даже в страну с большим числом зараженных коронавирусом, считают эксперты. «У работодателей таких полномочий нет — запрещать человеку что-либо делать. Эти меры могут носить рекомендательный характер: «Мы вам не советуем». А запрещать — конечно же, нет», — говорит Герасимов.

В случае, если запрет на поездки в какую-либо страну закреплен нормативно, то люди могут обжаловать его через суд. «Но, я думаю, никакой работодатель не будет это нормативно закреплять, потому что понимает, что это незаконно», — считает Герасимов.

По мнению Зиновьевой, работодатели не могут даже рекомендовать своим сотрудникам не ездить куда-то. Однако в ряде случаев, например, сотрудников медицинских и образовательных учреждений, работодатель может не допустить до работы при их возращении из стран, где большое число заразившихся коронавирусом, или при проявлении симптомов болезни.

Мария Ефимова

Корреспондент