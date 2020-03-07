Ученые: Технология сейсмической визуализации позволила получить детальные изображения человеческого мозга

07.03.2020, 19:37, Разное

Техника, используемая ранее для картирования коры Земли, теперь пригодилась и для получения высокоточных изображений тканей головного мозга. Соответствующее исследование было проведено британскими учеными.

По мнению экспертов, новый способ может стать более универсальным по сравнению с ныне существующими технологиями визуализации. Более подробные итоги научной работы опубликованы на страницах издания npj Digital Medicine. Для картирования «внутренностей» Земли, специалисты применяют сейсмическую информацию, а также технику инверсии с учетом формы импульса. Это позволяет выяснить целый ряд параметров вроде плотности сейсмической волны или скорости их затухания/распространения. Британские научные сотрудники решили адаптировать данный метод для визуализации биологических тканей.

Был разработан специальный шлем со специальными акустическими приемно-передаточными устройствами, волны от которых проходили через весь мозг, а соответствующие сигналы передавались на компьютер. Посредством FWI была создана подробная трёхмерная карта органа. Более того, шлем был протестирован на здоровом человеке, и результаты более чем удовлетворили экспертов.