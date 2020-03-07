Эксперты назвали ТОП-5 необходимых улучшений для Lada Granta

07.03.2020, 19:37, Разное

Медиа-издание «Версия» назвало ТОП-5 улучшений для компактной модели Lada Granta. Данному автомобилю нужна техническая доработка в виде установки внутренних и внешних элементов, включая пластиковую защиту и резиновые наставки.

Первым советом является установка системы мультимедиа с увеличенным сенсорным дисплеем и встроенной функцией навигации. К тому же, не помешает камера заднего обзора. В машине необходимо разместить специальную пластиковую накладку, которая будет защищать ковролин перед задним диваном. Подобное решение обеспечит возможность легко и быстро убирать грязь, скапливающуюся на данной площадке. Вместе с тем, все модификации Granta нужно обеспечить специальной резиновой проставкой, причём её следует расположить между лобовым стеклом и пластиком. Данное приспособление будет минимизировать накопление грязи на названном участке и значительно улучшит звукоизоляцию.

Далее следует совет отечественному концерну «АвтоВАЗ» продумать установку пластиковой защиты. Элемент надо прикрепить с обратной стороны бампера, перед радиатором. Он сохранит тепло двигателю в морозы и обеспечит устойчивую эксплуатацию автомобиля зимой. Рекомендуется также изготовить и закрепить сетку из нержавеющей стали с мелкими ячейками для защиты радиатора от грязи, насекомых и гравия, пишет издание «ПолитЭксперт».