Ксения Собчак всерьез обеспокоена симптомами коронавируса у Максима Виторгана

07.03.2020, 19:37, Разное

Телеведущая Ксения Собчак обеспокоена симптомами коронавируса у бывшего мужа Максима Виторгана. Вместе с тем, актёр мог простыть из-за перепада температур и непогоды, но вскоре он восстановится и вернётся к работе.
Известный артист несколько дней назад обратился в одну из больниц Москвы за медицинской помощью. Собчак стала гостей телепрограммы «Ты не поверишь!», выходящей на одном из российских телеканалов. Знаменитость призналась в студии, что очень беспокоится за своего экс-супруга, так как узнала, что у него поднялась температура. Ухудшение состояния здоровья произошло после возвращения актёра из Омана, где он проводил свой отпуск. Вначале артист не желал обращаться к врачам, но его возлюбленная – актриса Нино Нинидзе, настояла на вмешательстве медиков.

Ксения Собчак рассказала, что первая мысль у неё была – а не коронавирус ли это. Обеспокоенность популярной журналистки и телеведущей объясняется тем, что она очень переживает за отца её ребёнка. Вместе с тем, знакомая актёра, Анита Цой, заверила, что у Максима Виторгана всё в порядке. Известная поп-исполнительница пожелала ему скорейшего выздоровления.



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