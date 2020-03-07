Затравленная в Сети полицейская-кавалерист рассказала о своей службе

07.03.2020, 19:11, Новости дня

Победившая на прошедшем в Курской области конкурсе «Краса полиции» Ирина Ходыревская рассказала, почему решила работать в органах внутренних дел.

«Мои родители давно хотели, чтобы я одела погоны, потому что все-таки служба в УМВД это – стабильность, залог успешной карьеры», – сказала Ходыревская в комментарии РЕН-ТВ.

Она отметила, что сначала друзья за нее переживали, поскольку считали, что для девушки пройти подготовку для работы в органах тяжело.

«Но у меня хорошие результаты были», – отметила девушка, добавив, что служба приносит ей удовольствие.

Отмечается, что полицейская-кавалерист Ходыревская несет службу в ППС.

Напомним, Ходыревскую в Сети раскритиковали за внешние данные, однако некоторые комментаторы вступились за нее.