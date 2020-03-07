Затравленная в Сети полицейская-кавалерист рассказала о своей службе
07.03.2020, 19:11, Новости дня
Победившая на прошедшем в Курской области конкурсе «Краса полиции» Ирина Ходыревская рассказала, почему решила работать в органах внутренних дел.
«Мои родители давно хотели, чтобы я одела погоны, потому что все-таки служба в УМВД это – стабильность, залог успешной карьеры», – сказала Ходыревская в комментарии РЕН-ТВ.
Она отметила, что сначала друзья за нее переживали, поскольку считали, что для девушки пройти подготовку для работы в органах тяжело.
«Но у меня хорошие результаты были», – отметила девушка, добавив, что служба приносит ей удовольствие.
Отмечается, что полицейская-кавалерист Ходыревская несет службу в ППС.
Напомним, Ходыревскую в Сети раскритиковали за внешние данные, однако некоторые комментаторы вступились за нее.
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