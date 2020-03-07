Эксперты рассказали об опасности заражения коронавирусом через еду

07.03.2020, 19:07, Разное

Многих людей беспокоит опасность заражения коронавирусом через еду. Зарубежные эксперты рассказали, что посещение кафе или ресторана не угрожает поражением опасными микроорганизмами.
COVID-19 распространятся исключительно воздушно-капельным путём, выделения изо рта и носа во время чиханья и кашля могут спровоцировать заражение окружающих. Вместе с тем, большая часть специалистов в области здравоохранения уверены, что нет необходимости переживать о якобы возможной передаче вирусов через еду.

На сегодняшний день нет фактов, свидетельствующих о случаях заражения коронавирусом в местах, предназначенных для принятия пищи. Медики из США рассказали, что инфекция распространяется в основном респираторным путём, по данной причине заразиться через какие-либо продукты — маловероятно.

Прежде всего, отмечают эксперты, следует беспокоиться о риске передачи микробов при приобретении продуктов на рынках или супермаркетах. Если кто-либо из заражённых лиц будет заходить в названные общественные места, то имеется вероятность подхватить инфекцию. Наряду с этим, учёные Австралийского национального университета заявили, что при лучшем сценарии развития событий коронавирусом в мире могут заразиться 15 млн человек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Елизавета Пескова о русских: «Большая часть населения неисправима и живёт в моральной нищете»

27.01 / Наука: Вы у меня попляшете

31.12 / Наука: Гаджеты или неестественный отбор: что конкретно делает детей «глупее»?

07.02 / Медики: Злоупотребление Виагрой приводит к развитию дальтонизма

02.02 / Новый механизм регистрации автомобилей объяснили в ГИБДД

28.12 / Рубальская разместила фото Волчек в Instagram за неделю до смерти

25.01 / «Я знаю о любви многое»: Лолита рассказала о новых чувствах

28.12 / Последние слова: Галина Волчек перед смертью обратилась к зрителям

25.02 / «Убитых бойцов и командиров просто складывали в штабеля»

31.12 / Что смотреть в Новогоднюю ночь на ТВ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика