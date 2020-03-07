Эксперты рассказали об опасности заражения коронавирусом через еду

07.03.2020, 19:07, Разное

Многих людей беспокоит опасность заражения коронавирусом через еду. Зарубежные эксперты рассказали, что посещение кафе или ресторана не угрожает поражением опасными микроорганизмами.

COVID-19 распространятся исключительно воздушно-капельным путём, выделения изо рта и носа во время чиханья и кашля могут спровоцировать заражение окружающих. Вместе с тем, большая часть специалистов в области здравоохранения уверены, что нет необходимости переживать о якобы возможной передаче вирусов через еду.

На сегодняшний день нет фактов, свидетельствующих о случаях заражения коронавирусом в местах, предназначенных для принятия пищи. Медики из США рассказали, что инфекция распространяется в основном респираторным путём, по данной причине заразиться через какие-либо продукты — маловероятно.

Прежде всего, отмечают эксперты, следует беспокоиться о риске передачи микробов при приобретении продуктов на рынках или супермаркетах. Если кто-либо из заражённых лиц будет заходить в названные общественные места, то имеется вероятность подхватить инфекцию. Наряду с этим, учёные Австралийского национального университета заявили, что при лучшем сценарии развития событий коронавирусом в мире могут заразиться 15 млн человек.