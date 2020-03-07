Дочь Купера и Шейк засняли на прогулке вместе с папой и самокатом

07.03.2020, 19:07, Разное

Брэдли Купера на прогулке с дочерью Леей удалось заснять вездесущим папарацци. Актер приглядывает за девочкой, пока мама Ирина Шейк занята на работе.
Несмотря на расставание, бывшие влюбленные поддерживают отношения ради двухлетней наследницы. Последний месяц зимы для знаменитой модели был очень напряженным. В рамках Недели моды ей пришлось участвовать в показах, которые проходили в Париже, Лондоне и Милане. Начало марта не принесло видимого облегчения, Шейк по-прежнему занята на работе, а Купер отводит дочь на занятия. В этот момент на улицах Нью-Йорка они и попадают в объектив камер ожидающих фотографов.

Узнать знаменитого голливудского актера, скрывающего свою внешность с помощью кепки и солнцезащитных очков, для опытных специалистов не составляет никакого труда. Лея тоже в другой одежде: вместо пуховика на ней пальто и кокетливо выглядывающая из-под него юбка-гофре. Самокат ускоряет передвижение, ведь раньше приходилось двигаться на плечах родителя. Поклонники высоко оценили заботливость Купера и назвали его «идеальным папой».



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