«Скоро всё будет хорошо»: Дочь Анастасии Заворотнюк Анна намекнула на состояние здоровья матери

07.03.2020, 19:07, Разное

Дочь продолжающей борьбу с тяжёлым недугом отечественной актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк в Instagram намекнула на состояние здоровья матери. Анна Стрюкова опубликовала в разделе Stories новое фото, подписав его словами: «Скоро всё будет хорошо».
На странице в соцсети дочь Анастасии Заворотнюк обнародовала тот же снимок, на котором запечатлена с улыбкой на лице и ярким цветков в руках. В подписи к посту Анна Стрюкова в первую очередь написала слова благодарности всем поклонникам и неравнодушным к чужой беде людям, поддерживающим её семью в сложный период. Она призналась, что сейчас переживает не самое простое время и вынуждена многие эмоции держать внутри, искать «точку опоры», не имея возможности поделиться проблемами с окружающими.


Дочь актрисы глубоко убеждена, что поддержка, любовь и молитвы поклонников помогут матери победить болезнь, поэтому надеется только на лучшее. В завершение поста дочь знаменитости написала: «Я надеюсь, что лучшая в мире мама поправится и в наш дом снова войдёт счастье».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Эксперт назвал способы сделать свет фар ярче

05.03 / Скандалы: Спаси или сохрани

29.01 / Мнение: Зачем вы пьёте вообще?

09.02 / «Правило 90»: Врач рассказал, как офисным работникам избежать сколиоза

24.02 / «Настоящий друг и прекрасная мама»: Певица Глюкоза поздравила Любовь Успенскую с 66-летием

24.02 / Диетологи назвали пять помогающих уменьшить жировые отложения на животе продуктов

05.02 / Мадонна обратилась к Меган и Гарри: «В Канаде скучно, живите у меня в Нью-Йорке — вид будет получше, чем из Букингемского»

17.01 / В США снова стреляют: ранены трое детей

06.03 / Мнение: «Я там хач». Что бесит и восхищает россиянина в Канаде

25.01 / Ученые назвали три способствующие полноте события в жизни людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика