«Скоро всё будет хорошо»: Дочь Анастасии Заворотнюк Анна намекнула на состояние здоровья матери

07.03.2020, 19:07, Разное

Дочь продолжающей борьбу с тяжёлым недугом отечественной актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк в Instagram намекнула на состояние здоровья матери. Анна Стрюкова опубликовала в разделе Stories новое фото, подписав его словами: «Скоро всё будет хорошо».

На странице в соцсети дочь Анастасии Заворотнюк обнародовала тот же снимок, на котором запечатлена с улыбкой на лице и ярким цветков в руках. В подписи к посту Анна Стрюкова в первую очередь написала слова благодарности всем поклонникам и неравнодушным к чужой беде людям, поддерживающим её семью в сложный период. Она призналась, что сейчас переживает не самое простое время и вынуждена многие эмоции держать внутри, искать «точку опоры», не имея возможности поделиться проблемами с окружающими.



Дочь актрисы глубоко убеждена, что поддержка, любовь и молитвы поклонников помогут матери победить болезнь, поэтому надеется только на лучшее. В завершение поста дочь знаменитости написала: «Я надеюсь, что лучшая в мире мама поправится и в наш дом снова войдёт счастье».