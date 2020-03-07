В IBU не стали извиняться перед Логиновым за обыски

07.03.2020, 19:00, Новости дня

Генсек Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон заявил, что не понимает, по какой причине организация должна извиняться перед российским биатлонистом Александром Логиновым.

«Я ничего не знаю о результатах действий итальянской полиции. Я даже не знаю, что она искала (во время обысков у Логинова – прим. ВЗГЛЯД). IBU не имеет отношения к расследованиям правоохранительных органов Италии. Они действуют в соответствии со своим законодательством, и я не понимаю, за что IBU мог бы извиняться», – сказал Карлссон, передает «Матч ТВ».

Он отметил, что IBU действительно инициировала обыски, предоставив информацию местным властям.

22 февраля в номерах биатлонистов сборной РФ Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. В свою очередь тренер Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Москва выразила Риму официальный протест в связи с обыском у биатлониста Александра Логинова в конце февраля.



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