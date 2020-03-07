«Мотивированный офицер, патриот, воевавший с первых лет войны». В 93-й бригаде назвали имя погибшего на Донбассе бойца

07.03.2020, 18:54, Новости дня

6 марта на Донбассе в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве погиб командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» лейтенант Дмитрий Фирсов с позывным Фирс. Об этом говорится в сообщении ОМБР на странице в Facebook.

«Он погиб от минно-взрывной травмы, несовместимой с жизнью. 5 января ему исполнилось 40 лет. До войны Фирс вместе с семьей жил в Донецке. С начала оккупации Донбасса российскими террористами взял в руки оружие и пошел защищать родную землю. Сначала был добровольцем в батальоне «Донбасс», а через несколько месяцев перешел в 93-ю бригаду, которая стала для него родным домом в прямом и переносном смысле. Ведь в графе «домашний адрес» он отмечал номер нашей воинской части», – говорится в сообщении.

Побратимы вспоминают, что Фирсов участвовал в эвакуации украинских военных из Иловайского котла, принимал участие в боях за донецкий аэропорт.

Погибший пришел на войну солдатом, дослужился до офицера. Участвовал в международных учениях ORBITAL и Combined Resolve.

«Я даже не представляю, можно ли вообще заменить такого человека. Это был мотивированный офицер, патриот, воевавший с первых лет войны, обученный управлять людьми и техникой», – сказал о гибели бойца командир бригады полковник Дмитрий Брижинский.

У погибшего осталась жена и сын, которые сейчас живут в Виннице.

З великою скорботою і болем в серці ми повідомляємо, що сьогодні 93 бригада Холодний Яр вп’яте за цю ротацію втрачає… Posted by 93-тя ОМБр Холодний Яр on Reede, 6. märts 2020

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