У лидера итальянской партии, входящей в правящую коалицию, обнаружили коронавирус

07.03.2020, 18:54, Новости дня

Лидер входящей в правящую коалицию Демократической партии Италии Никола Дзингаретти 7 марта сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом.

«Врачи сказали мне, что я сдал положительный тест на COVID-19. Я в порядке, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни. Из дома и буду работать», – написал он.

В видеообращении Дзингаретти добавил, что он и его семья придерживаются общепринятого протокола для заболевших. Медики связываются с людьми, с которыми политик встречался в последние дни.

I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto! Posted by Nicola Zingaretti on Laupäev, 7. märts 2020

В Италии к вечеру 6 марта насчитывалось 3916 пациентов с коронавирусом. Наибольшее количество заразившихся на севере страны, в Ломбардии, – 2008. 197 человек скончались.

Дзингаретти живет в Риме, он является губернатором провинции Лацио.

В августе 2019 года Демократическая партия поддержала создание новой коалиции во главе с лидером «Движения пяти звезд» Джузеппе Конти, что положило конец правительственному кризису в стране. Сам Дзингаретти не вошел в состав нового кабинета.