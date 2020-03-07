Зеленский о России: Тоталитарные режимы заканчивают одинаково

07.03.2020, 18:54, Новости дня

Рано или поздно в России сменится президент, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской газете The Guardian, опубликованном 7 марта.

«Конечно, там появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю… Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково», – сказал он.

Зеленский добавил, что не хотел бы, чтобы смена власти в РФ сопровождалась «кровавой революцией», подчеркнув, что, «если вы продолжите затягивать пружину, в какой-то момент она сломается».

Фактически Россией с 2000 года управляет Владимир Путин: в 2000–2008 годах он был президентом, в 2008–2012-м – премьер-министром, с 2012-го – снова президентом.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках в конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января. В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, предусматривающую формирование главой государства Госсовета «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти». Ряд экспертов полагают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда истекает его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Сам Путин это опровергает.