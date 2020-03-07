Путин предложил отменить выдачу гражданства на основе разрешения на временное проживание

07.03.2020, 18:53, Новости дня

Доставка газа и заправка газгольдеровПрезидент России Владимир Путин поручил реформировать миграционную политику страны в 2019-2025 годах.

Президент предложил отменить разрешения на временное проживание в стране, которые были ступенью к получению вида на жительство и гражданства. 

«Разрешение на временное проживание нередко приобретается, чтобы избежать получения разрешительных документов для временной трудовой деятельности», – говорится в поручениях Путина.

По предложению президента, вид на жительство в России станет основным статусом, после которого иностранец сможет претендовать на гражданство. 

Гражданство будет выдаваться в общем, упрощенном и особом порядке. Под общий порядок по умолчанию будут подпадать все иностранцы, под упрощенный – люди из стран, близких России «в социокультурном отношении». Особый порядок «будет охватывать отдельные категории лиц, решение по которым требует оценки неочевидных фактов и в связи с этим – комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения».

Российское правительство подготовило законопроект о том, что российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от паспорта другой страны, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседников в рабочей группе по разработке закона. Законопроект могут внести в Госдуму уже в феврале, а рассмотреть его планируют в весеннюю сессию Госдумы.

Ранее в МВД РФ анонсировали упрощение процесса приобретения российского гражданства для жителей Беларуси и Украины, а также Казахстана и Молдовы. «Мы предлагаем освободить их от прохождения собеседования на признание носителями русского языка», – сказала 29 января начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. Законопроект об отмене экзамена находится в Госдуме, он уже рассмотрен в двух чтениях.



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