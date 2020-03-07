Россияне затравили победительницу конкурса «Краса полиции» из-за внешности

07.03.2020, 18:53, Новости дня

В МВД вступились за девушку.

В интернете затравили победительницу конкурса «Краса полиции», который прошел в Курске. Пользователи соцсетей раскритиковали внешние данные девушки.

Полицейский-кавалерист ППС МВД России по Курской области Ирина Ходыревская одержала победу в городском конкурсе. Она смогла обойти в состязании девятерых участниц. Девушки демонстрировали себя и свои способности в дефиле, кулинарном конкурсе, а также в стрельбе и боевой подготовке.

Однако в соцетях подвергли критике внешние данные победительницы. Один из юзеров предположил, что у девушки папа — генерал, поэтому она одержала победу. По мнению другого, Ходыревская участвовала в конкурсе одна, поэтому ей не составило труда его выиграть.

В МВД Курской области заступились за Ходыревскую. Как рассказали изданию «Подъём» в пресс-службе ведомства, жюри оценивало не только красоту девушек, но, прежде всего, их физическую подготовку, навыки оказания первой помощи и знание приёмов задержания.

«Баллы девушкам выставлялись за меткие попадания в мишень из ПМ, выполнение силовых упражнений и приемов задержания, знание законодательства, оказание первой медпомощи. Для того, чтобы участницам было интересно соревноваться, организаторы придумали различные творческие задания», — подчеркнули в МВД.

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