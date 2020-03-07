Илон Маск назвал панику из-за коронавируса тупостью

07.03.2020, 18:53, Новости дня

В соцсетях возмутились этим заявлением.

Американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал панику из-за коронавируса тупой. Он написал об этом пост на своей странице в Twitter. Объяснять свою позицию Маск не стал.

Некоторые пользователи возмутились словами Маска. Миллиардеру посоветовали написать лучше о том, что надо мыть руки.

«Это безответственно. Что вы за придурок? Умерли люди. Знаете ли вы, как это – когда ты пытаешься дышать, но не получается? Я знаю. Это ужасно», – написала одна из пользовательниц.

Еще одна девушка раскритиковала заявление изобретателя, обвинив его в богатстве: «Илон Маск может просто сидеть дома, заказывать продукты, проводить видеоконференции со своими сотрудниками, чтобы не общаться с ними лично. Может тренироваться в своем домашнем спортзале и так далее. Избежать контакта с другими людьми, когда ты миллиардер, очень легко. Конечно, беспокойство людей о коронавирусе кажется ему глупым».

Маску также напомнили, что, несмотря на его заявление, коронавирус негативно сказался и на Tesla. Акции компании 5 марта установили рекорд падения в цене, тогда как до этого они росли на протяжении шести дней. Нашлись и те, кто связал переживания основателя компании с тем, что один из заводов Tesla находится в Китае.

В общей сложности в мире коронавирусом заболели 102 000 человек, более 3000 скончались. Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что вирус нового типа не прекратит распространяться к лету.

В России на 7 марта зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом. Два — у граждан Китая, один — у итальянца, остальные — у россиян. Кроме того, остаются под медицинским наблюдением трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess.