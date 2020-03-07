Вице-губернатор Кемеровской области Андрей Панов предложил жителям платить за экологию

07.03.2020, 18:53, Новости дня

Чиновник сообщил, что в регионе многие экономят, отапливая дома вредным углем.

Вице-губернатор Кемеровской области Андрей Панов предложил жителям платить за экологию. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Панов сообщил, что многие жители Кузбасса отапливают дома углем, покупая в целях экономии топливо более низкого качества. Тем самым они увеличивают уровень вредных выбросов в атмосферу, считает чиновник.

По словам вице-губернатора, переход частного сектора в крупных городах на экологичные марки угля может существенно улучшить ситуацию в регионе. Однако Панов тут же оговорился, что такой уголь дороже традиционных марок горючего ископаемого.

«Все ли будут готовы платить за него? (А в итоге — за экологию)», — задался вопросом чиновник.

Жители региона в комментариях к публикации порекомендовали вице-губернатору подумать о субсидии со стороны властей для закупки более экологичного топлива, а не перекладывать эту обязанность на плечи населения.

«Опять жители виноваты, что не тем углём печки топят», — возмутилась подписчица.

«Весь цивилизованный мир получает тепло от газа или электричества, в том числе угольные регионы постсоветского пространства: Донбасс, Ростов, Воркута. Почему Кузбасс до сих пор «дышит» углём, непонятно…» — также не сдержал негодования еще один пользователь.



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