Журналистов «России-1» обвинили в фейке: они разбросали «записки о помощи» ради сюжета о коронавирусе

07.03.2020, 18:53, Новости дня

Автор репортажа отвергла все упреки.

В Сети появилось видео, на котором журналисты телеканала «Россия 1» при подготовке к съемке сюжета разбрасывают записки с просьбами о помощи. Действие происходит под окнами здания в Санкт-Петербурге, где люди находятся на карантине по коронавирусу.

В сюжете журналистка в маске и перчатках подбирает бумажные записки с асфальта, говоря, что их якобы выбрасывают из окон студенты. В репортаже утверждается, что на помятых «бумажных самолетиках» написаны шутки про коронавирус и просьбы о помощи, а также нарисованы изображения самого вируса.

После выхода сюжета охрана выложила запись с камер видеонаблюдения, на которых видно, как перед началом съемки журналисты раскладывают на асфальте бумажные записки. Однако авторы репортажа отвергли любые обвинения и заверили, что не писали никаких посланий, а просто сложили их в кучу для хорошего кадра.

«Мы действительно разложили самолетики, и я не вижу в этом драмы. Самолетики были настоящие, они xaoтично лежали на асфальте. Мы разложили их особым образом, чтобы записать стендап», — рассказала автор репортажа Салима Зариф изданию «Подъем».

«Обвинить меня в том, что самолетики ненастоящие сложно, о них многие писали. В прямой эфир с самолетиками выходили репортеры НТВ и я сама. Так что мой горячий привет всем критикам», — ответила журналистка.

Ранее российского чиновника осудили на два года за нападение на журналиста.



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