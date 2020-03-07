Десятки под завалами: в Китае рухнул «коронавирусный» отель

07.03.2020, 18:53, Новости дня

28 человек удалось спасти.

Здание отеля Xinjia Express обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь.

По данным СМИ, под завалами находятся около 70 человек, 34 человека удалось спасти. Отель предоставили для тех, кого подозревают на наличие нового типа коронавируса, и тех, кто тесно контактировал с больными. Их отправляли туда на карантин. В гостинице могли быть иностранцы.

Причина обрушения здания неизвестна. Информации о погибших или раненых пока не поступало. Поисково-спасательная операция продолжается.

В общей сложности в мире коронавирусом заболели 102 000 человек, более 3000 скончались. Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что вирус нового типа не прекратит распространяться к лету.

В России на 7 марта зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом. Два — у граждан Китая, один — у итальянца, остальные — у россиян. Кроме того, остаются под медицинским наблюдением трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess.



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