Турецкие СМИ допустили хитрую ошибку в переводе слов Лаврова

07.03.2020, 18:41, Новости дня

МИД обратил внимание на ошибку в публикациях турецких СМИ, заявивших «о любви» главы российского ведомства Сергея Лаврова к президенту Турции Тайипу Эрдогану.

Турецкий ресурс YolTV опубликовал ролик, на котором Лавров говорит с Эрдоганом, в субтитрах видео приводятся якобы произнесенная Лавровым фраза «I love you Tayyip», передает РИА «Новости».

«Мы заметили, что турецкий ресурс YolTV неправильно интерпретировал слова главы российского МИД. На видео отчетливо слышно, что министр говорит: I love your tie («Мне нравится ваш галстук»), – уточнили в российском МИД.

Напомним, переговоры лидеров РФ и Турции в связи с обострением ситуации в Сирии проходили в четверг. 



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