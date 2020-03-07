The Aviationist: Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолёта

07.03.2020, 18:37, Разное

В материале, недавно опубликованном изданием The Aviationist, упоминается о периоде сотрудничества между КБ «Камов» и компанией AVX. В то время РФ фактически бескорыстно отдала США технологию, благодаря которой американские инженеры и конструкторы разработали проект ударного вертолёта CCH (Compound Coaxial Helicopter).

Автор материала опирается на слова Троя Гаффи, занимающего пост исполнительного директора AVX. Осенью минувшего года, выступая на конференции армии США, он упоминал о российских разработчиках, открыто предоставляющих техническую документацию в рамках различных совещаний. В них среди прочего освещался вопрос решения проблемы относительно сокращения разноса между винтами.

Специалисты КБ «Камов» разработали действующий механизм разноса, а инженеры AVX в дальнейшем применили использующиеся в вертолётах Ка-50 и 52 решения, благодаря чему смогли не только сделать меньшим расстояние между несущими винтами, но и снизить вес своего ударно-разведывательного летательного аппарата.