Ученые создали «электронный язык» для определения свежести пива
07.03.2020, 18:37, Разное
Российские исследователи создали прибор под названием «электронный язык» для определения свежести пива. Разработанные к нему сенсоры не имеют аналогов в мире.
Специалисты ВГУ и ИОНХ им. Н.С.Курнакова РАН сконструировали устройство, которое назвали «электронным языком», способное осуществлять контроль качества фармацевтических и пищевых продуктов. Уникальные сенсоры, запатентованные ими, не только определяют время создания пива, которое реализуется в свежем виде и не проходит пастеризацию, но и анализирует состав других продуктов и лекарств.
Благодаря чувствительным датчикам, можно установить действующее вещество, например, в жидких препаратах для анестезии — лидокаине и новокаине, содержание витаминов и аминокислот в молоке и многое другое. Доцент Анна Паршина считает, что созданный ими «язык» исключит вероятность продажи контрафактных товаров вместо натуральных продуктов или лекарств.
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