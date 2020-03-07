Названы имена актрис, победивших в борьбе с раком молочной железы

07.03.2020, 18:37, Разное

Рак молочной железы – одно из самых распространённых онкозаболеваний у женщин. Болезнь «не смотрит» на сословие, популярность и материальное положение человека, поэтому его диагностировать могут практически у каждой представительницы прекрасного пола, и звёзды в этом случае не являются исключением. В СМИ вспомнили имена актрис, сумевших победить рак груди.
Британская актриса Мэгги Смит, запомнившаяся многим зрителям по роли в цикле фильмов о Гарри Поттере, узнала о раке молочной железы в 2008 году. В то время она участвовала в съёмках очередной части «поттерианы» и параллельно проходила лечение, включавшее химиотерапию. В итоге артистке успешно удалось победить тяжёлый недуг. Актриса Кэти Бейтс, получившая главную кинопремию «Оскар» за участие в хорроре, боролась с онкологией с 2003 года и также успешно выздоровела.


Лауреат «Эмми» Кристина Эпплгейт, запомнившаяся многим зрителям по фильмам «На расстоянии любви» и «Очень плохие мамочки», узнала о раке груди в 36-летнем возрасте, весной 2008 года. Актриса перенесла лампэктомию, однако проведённое обследование показало мутацию гена BRCA1, поэтому впоследствии ей сделали двойную мастэктомию, удалили маточные трубы и яичники. Среди звёзд, победивших онкологию, также стоит отметить мексиканскую актрису Барбару Мори и Мумтаз из Индии.



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