Объявлена дата продаж нового Volkswagen Tayron GTE

07.03.2020, 18:36, Новости дня

Немецкий автогигант Volkswagen намерен весной выпустить самую экономичную модификацию кроссовера Volkswagen Tayron.

Уже в начале лета состоится старт продаж подзаряжаемого гибрида, который имеет средний расход топлива около 2 литров на 100 км пути. Кроме того, пользователям уже доступны изображения, на которых можно увидеть, что новый кроссовер уже начали производить на совместном предприятии FAW- Volkswagen.

Автомобиль имеет электрический агрегат, а также 1,4-литровый бензиновый двигатель с общей мощностью 150 л.с. Вместе с тем проехать на электротяге станет возможным до 50 километров. Сообщается, что в продажу поступит модель с передним и полным приводом. Пока стоимость гибридного кроссовера Volkswagen Tayron GTE остается неизвестной.



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