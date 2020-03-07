Новый кроссовер Geely Azkarra появится в России

07.03.2020, 18:36, Новости дня

Китайская компания Geely объявила о начале продаж нового кроссовера под названием Geely Azkarra.

Уже весной данный автомобиль поступит в продажу одновременно на нескольких рынках. Вместе с тем под новым названием подразумевается модель Geely Atlas Pro, которая может поступить уже в текущем году на российский рынок. Автомобиль оказался несколько длиннее базовой версии, тогда как отличить кроссовер можно по форме бамперов, решетке радиатора, а также видоизменному капоту.

Кроме того, центральная консоль приобрела более современный дизайн, а также дополнены новые опции, отсутствующие у предшественников. Под капотом новой модели используется 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 177 л.с. мощности. В продаже появятся кроссоверы с полным или передним приводом.