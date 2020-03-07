Появилось видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту

07.03.2020, 18:30, Новости дня

В интернете появилась видеозапись проезда первого пригородного поезда Керчь – Анапа по Крымскому мосту.

Видео опубликовала «Российская газета». На записи видно, как состоящий из трех вагонов отечественный рельсовый автобус РА-2 проносится под белоснежными арками Крымского моста.

Его скорость во время движения по путям над Керченским проливом – от 80 до 100 километров в час, поезд обгоняет некоторые автомобили, которые в этот момент движутся по автомобильной части моста.

Поезд перевез более 200 пассажиров, в том числе крымчан и жителей Кубани.

В 16.38 по местному времени поезд по расписанию прибыл на станцию Анапа и через два часа отправится в обратный путь.

Напомним, по маршруту Керчь – Анапа будут ходить три пары рельсобусов общей вместимостью 590 пассажиров. В вагонах 200 сидячих мест, они оборудованы системой кондиционирования, отопления и биотуалетами. Время в пути между городами – два часа, стоимость билета – 439 рублей.

Напомним, в декабре президент Владимир Путин рассказал, что испытывал восторг во время поездки по Крымскому мосту. По его словам, мост построен по самым современным технологиям и может простоять века.



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