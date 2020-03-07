В Госдуме предложили ужесточить требования к возбуждению дел по наркотикам

07.03.2020, 18:30, Новости дня

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий разрешить заводить уголовные дела за сбыт наркотиков только при заключении эксперта о виде, массе и наименовании наркотических веществ.

Авторы проекта закона полагают, что реализация таких решений сможет повысить требовательность к правоохранительным органам для противодействия незаконного оборота наркотиков и снизить коррупционные риски, передает РИА «Новости».

«В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам», – отмечается в проекте закона.

В январе Верховный суд признал законной норму, согласно которой СМИ запрещается публиковать положительную информацию о наркозависимых.

В начале марта в Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков.