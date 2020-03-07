У жительницы Подмосковья диагностировали коронавирус

07.03.2020, 18:30, Новости дня

У жительницы Подмосковья, вернувшейся из Цюриха, диагностировали коронавирус, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Жительница Подмосковья 25 февраля вернулась из Цюриха. Из-за настороженности после поездки, несмотря на отсутствие симптомов заболевания, обратилась в медицинскую организацию. Взяты анализы для проведения исследований на наличие коронавирусной инфекции. После ряда анализов предварительный результат – положительный», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

До этого стало известно, что в Москве выписали первого человека, переболевшего коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в общей сложности в РФ зарегистрировано десять случаев заражения коронавирусом. Из заболевших двое – граждане КНР, семеро – россияне, вернувшиеся из Италии, и один итальянец.

Напомним, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.