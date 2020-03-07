Fitch подтвердило рейтинг Украины с позитивным прогнозом

07.03.2020, 18:18, Новости дня

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне B с положительным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства, опубликованном 6 марта.

«Позитивный прогноз отражает ожидания Fitch, что продолжение взаимодействия [Украины] с МВФ в рамках новой программы поможет поддержать устойчивое снижение рисков рефинансирования за счет облегчения доступа к дополнительному внешнему финансированию (официальному и рыночному), укреплению макрофинансовой стабильности и устойчивости бюджета», – сказано в релизе Fitch.

По мнению аналитиков агентства, Украина «добилась значительного прогресса в получении законодательного одобрения для ряда реформ, которые, если они будут эффективно и надежно реализованы, могли бы помочь устранить структурные недостатки, которые влияют на перспективы роста и качество институтов» в стране.

Политическая ситуация в Украине, считает Fitch, помогает обеспечивать «улучшенную макроэкономическую стабильность, подкрепленную гибкостью обменного курса, независимостью Национального банка Украины и приверженностью его целевому уровню инфляции (5% плюс или минус 1% в 2020 году) и умеренным фискальным дисбалансом».

Fitch считает, что перспективам роста и инвестиций в Украине могут помешать проблемы с «адекватным и своевременным проведением реформ, верховенством права, коррупцией и налогообложением».

Нынешний рейтинг на уровне B с положительным прогнозом агентство Fitch установило в сентябре 2019 года, по итогам выборов в Верховную Раду и назначения «прозападного правительства Алексея Гончарука».

После отставки Гончарука 4 марта 2020-го американская финансовая компания Morgan Stanley рекомендовала продавать украинские облигации, опасаясь сворачивания реформ и сотрудничества с финансовыми организациями, в частности с МВФ.