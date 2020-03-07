«ПриватБанк» собирается продать Буковель

07.03.2020, 18:18, Новости дня

Государственный «ПриватБанк» начал подготовку к продаже непрофильных активов, которые достались банку от предыдущего владельца – бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом «НВ Бизнес» заявила зампредседателя правления банка Галина Пахачук (с полным текстом новости можно ознакомиться на сайте издания).

По ее словам, речь идет о доле в горнолыжном курорте Буковель: отеле «Звезда Буковеля», отеле Radisson blu, 16 подъемниках и земельных участках. Пахачук отметила, что на момент национализации «ПриватБанка» стоимость этого актива оценивалась в 12,6 млрд грн.

Сейчас банк выбирает консультанта по оценке и продаже актива, добавила она.

О намерении продать непрофильные активы бывших владельцев «ПриватБанка», которые достались государству после национализации, представители банка заявляли еще в октябре 2018 года. Пресс-служба «ПриватБанка» сообщала, что будут проданы доля в горнолыжном курорте Буковель, отель «Radisson Blu Resort Буковель», гостиница «Мир» в Киеве, футбольный стадион, тренировочная база и торгово-развлекательный комплекс «Приозерный» в Днепре.

«ПриватБанк» – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. В феврале 2018 года тогдашний министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что государство намерено продать «ПриватБанк» в 2022 году. Сейчас бывший владелец банка через суд пытается оспорить законность национализации и добиться возврата активов или выплаты компенсации.