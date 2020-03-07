Сергей Полунин и Елена Ильиных сообщили о рождении первенца

07.03.2020, 18:07, Разное

Отечественный артист балета Сергей Полунин и олимпийская чемпионка в танцах на льду Елена Ильиных впервые стали родителями. О рождении первенца знаменитости рассказали в личных Instagram-аккаунтах.
К посту счастливые родители прикрепили фото, сделанное несколько месяцев назад, когда фигуристка ещё была беременна. В кадре Сергей Полунин нежно обнимает прижавшуюся к нему спиной возлюбленную, стоящую в полупрозрачном наряде бежевого цвета. Танцор положил руку на заметно округлившийся живот Ильиных, склонив голову ей на плечо. В подписи к публикациям знаменитости рассказали о радостном для их семьи событии — рождении первенца.


Стоит отметить, что малыш родился ещё в середине января текущего года, но обнародовать эту информацию пара решила лишь спустя время. Ни пол, ни имя новорожденного Полунин и Ильиных пока подписчикам не сообщают. Свой роман танцор и фигуристка тоже долгое время не предавали огласке и только в минувшем году в вечернем шоу Ивана Урганта рассказали об отношениях.



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