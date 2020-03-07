«Омерзительная поделка»: Митрополит Иларион оценил клип Филиппа Киркорова на песню «Романы»

07.03.2020, 18:07, Разное

В недавнем эфире программы «Церковь и мир» митрополит Иларион, руководящий отделом внешних связей Московского патриархата, резко оценил презентованный около месяца назад Филиппом Киркоровым клип на песню «Романы». Клирик назвал видео «омерзительной поделкой».
В клипе «король российской эстрады» выступает в образе католического священника, окружённого монахинями. По мнению митрополита Иллариона, представленная Филиппом Киркоровым работа является «мерзкой, безвкусной и омерзительной поделкой» с использованием религиозных образов и даже «пародией» на распятие и лик Богородицы. Подобные ролики недопустимы и не заслуживают внимания общественности, подытожил клирик РПЦ.


Поклонники Филиппа Киркорова после презентации клипа «Романы» также разделились во мнениях. Некоторые уверены, что таким образом певец мог оскорбить чувства верующих. Другие, напротив, считают работу «потрясающей и ни на что не похожей».



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