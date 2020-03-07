NBC: по данным американской разведки, «Талибан» планирует нарушить мирный договор

07.03.2020, 18:06, Новости дня

Американский телеканал NBC сообщил в пятницу, что в распоряжении администрации США есть сообщение спецслужб, согласно которому «Талибан» не планирует выполнять обещания, сделанные им при подписании мирного соглашения с США.

NBC News со ссылкой на трех представителей разведсообщества, которые пожелали остаться анонимными, сообщил, что спецслужбы США рассматривали мирный процесс в качестве способа гарантировать вывод американских военных из Афганистана. После вывода войск, «Талибан» планирует атаковать поддерживаемое Вашингтоном правительство Афганистана, говорится в публикации.

Соглашение между США и талибами, подписанное в прошлую субботу, призывает «Талибан» прекратить укрывательство террористов и начать мирные переговоры с официальным Кабулом в обмен на обещание американцев вывести военных из страны.

В течение следующих 14 месяцев из Афганистана планируется вывести примерно 13 тысяч американских военнослужащих.

Соглашение также требует от обеих сторон не атаковать друг друга и обязывает повстанческую группировку прекратить взрывы бомб в афганских городах.

Несмотря на подписание договора, на этой неделе в стране был отмечен всплеск насилия. Впрочем, военное командование США преуменьшило масштаб насилия и обязалось поддержать свою часть соглашения.

Госсекретарь Майк Помпео заявил в четверг, что США «все еще уверены, что руководство “Талибана” работает над выполнением своих обязательств», несмотря на продолжающееся насилие. В то же время он признал, что «дальнейший путь будет трудным».

Руководство талибов отрицает свою причастность к атаке в пятницу, когда стрелявший открыл огонь по людям на митинге в Кабуле, убив по крайней мере 32 человека и ранив еще около 60. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».



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