Индийская журналистка Суприя Вани о своей книге «Бороться с несправедливостью»

07.03.2020, 18:06, Новости дня

«Женщины, по моему мнению, природой уготованы быть более чувствительными к нуждам и благополучию людей. У них больше потенциал к переживанию любви и привязанности… Поэтому они призваны играть гораздо большую роль в улучшению жизни в мире».

Эти слова принадлежат Далай-ламе, который ими прокомментировал выход в свет сборника биографий женщин – лауреатов Нобелевской премии мира. Называется книга «Бороться с несправедливостью» (Battling Injustice). Ее автор – журналистка и активист правозащитного движения Суприя Вани (Supriya Vani). В книге помещены интервью автора у 16 женщин, получивших в разные годы Нобелевскую премию мира.

«Что их всех объединяет? – задается вопросом Суприя Вани. – Они, если коротко, переписывают историю, сражаясь с социальной и гендерной дискриминацией и добиваясь мира и справедливости».

«Гендерные стереотипы и дискриминация женщин очень часто являются результатом глубоко укорененных патриархальных норм и стереотипов, которые передаются из поколения в поколение, — пишет автор книги. — Эти нормы не ограничены какой-либо одной страной и религией. Времена меняются, и женщины сегодня играют ключевую роль в развитии регионов, стран, экономик».

«Монументальной попыткой энергичной молодой женщины оценить человеческий потенциал добра» назвала книгу Суприи Вани актриса Шэрон Стоун.

«Рассказы Суприи Вани о лауреатах это больше, чем приветствие самых бесстрашных женщин, — отметила Арианна Хаффингтон, основатель сайта «Хаффингтон пост». – Знакомя с ними, с их голосами, с их уязвимостями, с их мудростью, она вдохновляет всех нас становиться лучше».

Обложка книги «Бороться с несправедливостью»

В канун Международного женского дня 8 марта Суприя Вани ответила по телефону на вопросы корреспондента Русской службы «Голоса Америки».

Олег Сулькин: Суприя, расскажите о себе. Откуда вы родом?

Суприя Вани: Я родилась в северной Индии, в городе Патханкот, в 25 километрах от границы с Пакистаном. Когда мне был один год, моего отца, сотрудника налоговой службы, перевели в Кашмир, самый беспокойный регион страны. Позднее мы вернулись в Пенджаб. Моя мама – преподаватель английского языка. Школу я закончила в Патханкоте, университет – в Амритсаре. Переехала в Дели, стала социальным работником, изучала социологию и политологию. В качестве приглашенного исследователя училась в университете Вандербильта в Нэшвилле (штат Теннесси).

О.С.: Чем праздник 8 марта важен для вас?

С.В.: Я уверена, что молодое поколение женщин может изменить мир к лучшему. На эту тему я прочитала недавно лекцию в университете Вандербильта. Проблема в том, что большинство женщин в Индии и в других странах сознательно ограничивают себя семейными обязанностями – воспитанием детей, кухней, работой по дому. Но женщины способны на большее.

О.С.: Насколько может быть эффективна миротворческая деятельность обычных людей? Ведь они не располагают властью и ресурсами.

С.В.: Энергия множества людей — это и есть главный ресурс. Если большинство из нас скажет «нет» расизму, дискриминации, несправедливости, мы будем в силах решить главные проблемы, стоящие перед человечеством.

О.С.: Мы знаем позицию Махатмы Ганди, отрицавшего насилие как орудие борьбы со злом. Как вы считаете, правомерно ли сегодня применение насилия в достижении благих целей?

С.В.: Нет сомнения, что непротивление злу насилием есть высшая форма добродеяния. Нельзя убивать людей, нельзя убивать животных.Другой вопрос: как защититься от насилия, от терроризма? Полагаю, что мы должны использовать все легальные инструменты для задержания и наказания террористов.

О.С: Кто стал для вас образцом для подражания?

С.В.: Меня всегда восхищали Авраам Линкольн, Ганди и Мартин Лютер Кинг. Я в хорошем смысле одержима Кингом. Благодаря его влиянию я стала активисткой движения за мир и справедливость. Да, мы все преодолеем, повторяла я вслед за ним, запоминая наизусть его речи. Повлияли и рассказы отца об ужасах воздушной атаки во время войны с Пакистаном в 1971 году. Одна лишь деталь: во время самого сильного ночного обстрела семья отца много раз пряталась в укрытии и возвращалась домой.

Мои старшие коллеги в шутку прозвали меня «молодой Зутнер» в честь Берты фон Зутнер, австрийской писательницы, первой женщины, получившей Нобелевскую премию мира.

В 2011 году, будучи 21-летней начинающей журналисткой, я отправилась с риском для жизни в Мьянму, чтобы взять интервью у Аун Сан Су Чжи, которую только что освободили из-под домашнего ареста (Аун Сан Су Чжи – бывшая лидер оппозиции Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира 1991 года. – О.С.). За мной постоянно следили агенты военной хунты. Мне повезло: они считали меня туристкой, а не журналисткой.

О.С.: Вы брали интервью у многих лауреатов Нобелевской премии. Они все очень разные люди. Что, на ваш взгляд, их объединяет?

С.В.: Неспособность мириться с несправедливостью. Слушая их истории, я не могла уснуть многие месяцы. Особенно врезалось в память общение с кенийкой Вангари Маатай, она эколог и правозащитник, получила Нобелевскую премию мира в 2004 году. Ее называли врагом нации, угрожали смертью. Но она продолжала свою деятельность. Другой лауреат, Ригоберта Менчу из Гватемалы, рассказала мне, как на ее глазах боевики хунты зверски убили ее мать, ее близких. Но она не сдалась.

О.С.: Общались ли вы с правозащитниками из бывшего Советского Союза?

С.В.: К сожалению, нет. Формат книги предполагал интервью только с женщинами лауреатами Нобелевской премии мира. Но я знаю невероятную историю одного русского человека, который был достоин этой премии. Это советский офицер-ракетчик Станислав Петров, который не отреагировал на ошибочный сигнал ядерной тревоги и тем самым спас мир от апокалипсиса. Я видела документальный фильм о нем. Жаль, что так мало людей знают эту потрясающую историю.

О.С.: Угроза мировой войны велика и сегодня. Что, по-вашему, должны сделать США и Россия как две ядерные сверхдержавы, что ее предотвратить?

С.В.: Мне кажется, лидеры этих двух стран должны взять пример с Михаила Горбачева и сесть за стол переговоров. Лидеры должны договориться о максимальном сокращении ядерных арсеналов, а высвобождающиеся средства направить на нужды здравоохранения и образования.

О.С.: Вы считаете себя оптимистом?

С.В.: Я непреклонный оптимист. Серьезно. Мне говорят: как ты можешь верить в достижение мира во всем мире, посмотри, что творится вокруг – войны, страдания людей, ненависть. Но я продолжаю считать себя оптимистом. Я мечтатель, как пел Джон Леннон, и я не одинок. Если бы Нельсон Мандела не верил в реальность свободы, он бы не смог выдержать 27 лет тюрьмы. Надежда – механизм человеческого сознания, помогающий выдержать немыслимые испытания.